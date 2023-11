Soirée concert : Les Kikidékonafon et Picon mon Amour Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène, 3 novembre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Une soirée Rock empreinte d’humour, comme on les aime, avec non pas un mais deux concerts pour vous faire remuer tout en travaillant vos zygomatiques…

Billetterie à l’office de tourisme ou en ligne : https://www.billetweb.fr/soiree-festive-dautomne.

2023-11-03 20:30:00 fin : 2023-11-03 . EUR.

Avenue de Marinéo Salle polyvalente – Espace Jean Chalavon

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



An evening of rock and humor, just the way we like it, with not one but two concerts to get you moving while you work your zygomatic muscles?

Tickets available at the Tourist Office or online: https://www.billetweb.fr/soiree-festive-dautomne

Una noche de rock y humor, como a nosotros nos gusta, con no uno, sino dos conciertos que te mantendrán en vilo mientras trabajas tus músculos cigomáticos..

Entradas disponibles en la Oficina de Turismo o en línea: https://www.billetweb.fr/soiree-festive-dautomne

Ein humorvoller Rockabend, wie wir ihn lieben, mit nicht nur einem, sondern zwei Konzerten, bei denen Sie sich bewegen und gleichzeitig Ihre Jochbeine trainieren können?

Tickets gibt es im Tourismusbüro oder online: https://www.billetweb.fr/soiree-festive-dautomne

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron