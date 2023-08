Concours de pétanque Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène, 2 septembre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Concours de pétanque et tombola organisé par les classards 2004.

Buvette et snack sur place..

2023-09-02 13:30:00 fin : 2023-09-02 . EUR.

Avenue de Marinéo Extérieur du boulodrome

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Petanque competition and tombola organized by Les Classards 2004.

Refreshment bar and snack bar on site.

Concurso de petanca y tómbola organizados por los Classards 2004.

Refrescos y tentempiés in situ.

Petanque-Wettbewerb und Tombola, organisiert von Les classards 2004.

Getränke und Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron