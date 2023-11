Soirée zen et Bien-être au CUBE Avenue de Lowendal La Ferté-Saint-Aubin, 24 novembre 2023, La Ferté-Saint-Aubin.

La Ferté-Saint-Aubin,Loiret

Le CUBE organise une soirée Zen à La Ferté-Saint-Aubin aux Portes de Sologne.

L’occasion de passer un moment bien-être !.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 22:00:00. 10 EUR.

Avenue de Lowendal

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire



Le CUBE is organizing a Zen evening in La Ferté-Saint-Aubin at the Portes de Sologne.

The perfect opportunity to enjoy a moment of well-being!

El CUBE organiza una velada zen en La Ferté-Saint-Aubin, en Portes de Sologne.

¡Es la ocasión perfecta para disfrutar de un momento de bienestar!

Der CUBE organisiert einen Zen-Abend in La Ferté-Saint-Aubin im Portes de Sologne.

Die Gelegenheit, einen Wellness-Moment zu verbringen!

Mise à jour le 2023-10-27 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN