fin : 2024-02-11 18:00:00 Vente au profit de l’association protectrice des félins « les Amis des Chats » : linge, vaisselle, livres, disques, luminaires, jouets, bibelots, articles de jardinage. Seule l’association expose..

Avenue de Lorraine Salle des fêtes

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

