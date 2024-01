Super loto Avenue de Lorraine Châteauponsac, dimanche 28 janvier 2024.

Châteauponsac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 14:30:00

fin : 2024-01-28

Venez vous jouer et tenter de remporter l’un des nombreux lots mis en jeu (sacs garnis, corbeilles de légumes et autres lots de valeur) ! Il est possible de réserver votre table dès maintenant.

.

Avenue de Lorraine Salle des fêtes

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-12 par OT Pays du Haut Limousin