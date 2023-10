Grand thé dansant Avenue de Lorraine Châteauponsac, 12 novembre 2023, Châteauponsac.

Châteauponsac,Haute-Vienne

Venez passer un après-midi dansant animé par l’orchestre Gabriel Bredier. Une buvette et des pâtisseries seront à votre disposition et un verre de l’amitié sera offert à 18h. Pensez à réserver votre table !.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 19:00:00. EUR.

Avenue de Lorraine Salles des fêtes

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy an afternoon of dancing with the Gabriel Bredier orchestra. A refreshment bar and pastries will be available, and a friendly drink will be offered at 6pm. Don’t forget to reserve your table!

Venga a disfrutar de una tarde de baile con la orquesta de Gabriel Bredier. Habrá un bar de refrescos y bollería y a las 18.00 h se ofrecerá una copa amistosa. ¡No olvide reservar su mesa!

Verbringen Sie einen Tanznachmittag, der von der Band Gabriel Bredier musikalisch umrahmt wird. Ein Getränkestand und Gebäck stehen zu Ihrer Verfügung und um 18 Uhr wird ein Glas der Freundschaft angeboten. Denken Sie daran, Ihren Tisch zu reservieren!

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Pays du Haut Limousin