Bourse musicale Avenue de Lorraine Châteauponsac, 8 octobre 2023, Châteauponsac.

Châteauponsac,Haute-Vienne

Achat, vente d’instruments de musique, partitions, sonos, disques, etc..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 19:00:00. EUR.

Avenue de Lorraine Salle des Fêtes

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Purchase and sale of musical instruments, sheet music, sound systems, records, etc.

Compraventa de instrumentos musicales, partituras, equipos de sonido, discos, etc.

Kauf, Verkauf von Musikinstrumenten, Partituren, Sonos, Schallplatten usw.

