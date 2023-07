Pilates Avenue de l’Océan Moliets-et-Maa, 7 août 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

Com’Landes, vous propose durant vos vacances des cours de pilates, gratuit pour tous.

RDv 10 min avant le début Plage Centrale.

2023-08-07 fin : 2023-08-07 10:45:00. .

Avenue de l’Océan Plage Centrale

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Com’Landes offers pilates classes during your vacations, free for all.

RDv 10 min before start Central Beach

Com’Landes ofrece clases gratuitas de pilates durante sus vacaciones.

RDv 10 min antes de la salida Plage Centrale

Com’Landes, bietet Ihnen während Ihres Urlaubs Pilates-Kurse an, die für alle kostenlos sind.

RDv 10 min vor Beginn Plage Centrale

