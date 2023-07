Un été à Cousseau : Fascinantes chauves-souris – sur inscription – gratuit Avenue de l’Océan Lacanau, 18 août 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Venez découvrir, l’espace d’une soirée, la vie mystérieuse de ces créatures nocturnes..

2023-08-18 fin : 2023-08-18 23:30:00. .

Avenue de l’Océan Parking de l’espéron

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Spend an evening discovering the mysterious life of these nocturnal creatures.

Venga a pasar una tarde descubriendo la misteriosa vida de estas criaturas nocturnas.

Entdecken Sie einen Abend lang das geheimnisvolle Leben dieser nächtlichen Kreaturen.

