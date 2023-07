Un été à Cousseau : Visite contée – sur inscription – 5€/adulte – 2€/enfant (8 à 16 ans) Avenue de l’Océan Lacanau, 16 août 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Découvrez les contes du Médoc.

Eau, chaussures de marche, anti-moustique, vêtements manches longues

Sur inscription 5€/adulte – 2€/enfant (8 à 16ans).

2023-08-16 fin : 2023-08-16 13:00:00. .

Avenue de l’Océan Parking de l’espéron

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover the tales of the Médoc.

Water, walking shoes, mosquito repellent, long-sleeved clothing

Registration required 5?/adult – 2?/child (8 to 16 yrs)

Descubra las historias del Médoc.

Agua, calzado para caminar, repelente de mosquitos y ropa de manga larga

Inscripción obligatoria: 5€/adulto – 2€/niño (8 a 16 años)

Entdecken Sie die Märchen des Médoc.

Wasser, Wanderschuhe, Mückenschutzmittel, langärmelige Kleidung

Nach Anmeldung 5?/Erwachsener – 2?/Kind (8 bis 16 Jahre)

