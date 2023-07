Un été à Cousseau : Visite guidée – sur inscription – 3€/adulte – 1€/enfant (8 à 16 ans) Avenue de l’Océan Lacanau, 16 juillet 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Découvrir les contes et légendes du territoire du Médoc.

Pas de limite d’âge, mais les visites nécessitent beaucoup de marche ou d’attention.

Eau, chaussures de marche, anti-moustique, vêtements manches longues, jumelles si possible. Nous conseillons fortement aux participants de prévoir de l’eau et un pique-nique pour les sorties finissant à 12h30 ou 13h à la clairière de l’étang, les participants ont la possibilité de rester pique-niquer sur le site à la fin de la visite.

Sur inscription 3€/adulte – 1€/enfant (8 à 16ans).

2023-07-16 fin : 2023-07-20 12:30:00.

Avenue de l’Océan Parking de l’espéron

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover the tales and legends of the Médoc.

No age limit, but visits require a lot of walking and attention.

Water, walking shoes, mosquito repellent, long-sleeved clothing, binoculars if possible. We strongly advise participants to bring water and a picnic lunch for outings ending at 12:30 or 1:00 pm at the Clairière de l’Etang, with the option of staying for a picnic on site at the end of the tour.

Registration required 3?/adult – 1?/child (8 to 16 yrs)

Descubra las historias y leyendas del Médoc.

No hay límite de edad, pero las visitas requieren mucho paseo y atención.

Agua, calzado para caminar, repelente de mosquitos, ropa de manga larga y prismáticos si es posible. Aconsejamos encarecidamente a los participantes que lleven agua y un almuerzo tipo picnic para las salidas que terminan a las 12:30 o 13:00 en el claro del estanque. Los participantes también pueden almorzar tipo picnic in situ al final de la visita.

Inscripción obligatoria 3?/adulto – 1?/niño (de 8 a 16 años)

Entdecken Sie die Märchen und Legenden der Region Médoc.

Keine Altersbeschränkung, aber die Besichtigungen erfordern viel Laufen oder Aufmerksamkeit.

Wasser, Wanderschuhe, Mückenschutzmittel, langärmelige Kleidung, Fernglas, wenn möglich. Wir empfehlen den Teilnehmern dringend, Wasser und ein Picknick mitzunehmen. Die Ausflüge enden um 12:30 oder 13:00 Uhr auf der Lichtung des Teichs. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, am Ende des Besuchs auf dem Gelände zu picknicken.

Anmeldung erforderlich 3/Erwachsene – 1/Kind (8-16 Jahre)

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Médoc Atlantique