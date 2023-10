Halloween au Zoo de Labenne – Animations Contes et maquillage Avenue de l’Océan Labenne, 30 octobre 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Animations Halloween au Zoo !

– Venez écouter notre conte sur les chouettes à 11h30 et laissez-vous transporter…

– Devenez merveilleusement envoûtant : Afin de vous fondre dans le décor, venez vous faire maquiller par nos équipes de 14h00 à 16h00 (don de 2€ reversé association conservation)..

2023-10-30 fin : 2023-11-01 . .

Avenue de l’Océan

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Halloween entertainment at the Zoo!

– Come and listen to our story about owls at 11.30 a.m. and let yourself be transported…

– Become wonderfully bewitching: To blend in with the decor, come and have your face painted by our teams from 2:00 to 4:00 pm (2? donation to conservation association).

Actividades de Halloween en el Zoo

– Venga a escuchar nuestro cuento sobre los búhos a las 11.30 h y déjese transportar…

– Conviértete en un hechicero maravilloso: Para integrarte en la decoración, ven a que te pinten la cara nuestros equipos de 14.00 a 16.00 h (se donará un donativo de 2? a la asociación de conservación).

Halloween-Animationen im Zoo!

– Hören Sie sich um 11:30 Uhr unser Märchen über Eulen an und lassen Sie sich in die Welt der Eulen entführen…

– Lassen Sie sich von unseren Mitarbeitern von 14:00 bis 16:00 Uhr schminken, um sich in die Szenerie einzufügen (2? für die Naturschutzorganisation).

Mise à jour le 2023-10-14 par OTI LAS