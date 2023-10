Halloween au Zoo de Labenne – Animations des vacances Avenue de l’Océan Labenne, 21 octobre 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Durant toutes les vacances de Toussaint, découvrez ou redécouvrez notre parc en version Halloween !

– Assistez à nos nourrissages loups tous les jours à 14h30

– Venez résoudre notre énigme et gagnez des bonbons

– Venez mourir de rire et profitez du parc décoré.

2023-10-21 fin : 2023-11-05 . .

Avenue de l’Océan

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover or rediscover our Halloween park during the All Saints’ Day vacations!

– Attend our wolf feedings every day at 2.30 p.m

– Solve our riddle and win candy!

– Laugh your head off and enjoy the decorated park

Durante las vacaciones de Todos los Santos, descubra o redescubra nuestro parque al estilo Halloween

– Asista todos los días a las 14h30 a la alimentación de los lobos

– Resuelve nuestra adivinanza y gana caramelos

– Ríete a carcajadas y disfruta del parque decorado

Während der gesamten Allerheiligenferien können Sie unseren Park in der Halloween-Version entdecken oder wiederentdecken!

– Seien Sie bei unseren Wolfsfütterungen jeden Tag um 14:30 Uhr dabei

– Lösen Sie unser Rätsel und gewinnen Sie Süßigkeiten!

– Lachen Sie sich tot und genießen Sie den geschmückten Park

Mise à jour le 2023-10-14 par OTI LAS