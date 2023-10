Halloween au Zoo de Labenne – Concours d’épouvantails Avenue de l’Océan Labenne, 14 octobre 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Confectionnez votre épouvantail, apportez-le à l’accueil du Zoo et remportez peut-être l’un de nos 3 lots ! Pour qui ? Petits et grands, ingénieux bricoleurs ou artistes en herbe, création en famille ou en solo…donnez libre cours à votre imagination en confectionnant votre épouvantail !.

2023-10-14 fin : 2023-11-05 . .

Avenue de l’Océan

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Make your own scarecrow, bring it to the Zoo reception desk and you could win one of our 3 prizes! Who’s it for? Young and old, ingenious do-it-yourselfers or budding artists, creating as a family or on your own… give your imagination free rein by making your own scarecrow!

Haz tu propio espantapájaros, llévalo a la recepción del Zoo y ¡podrás ganar uno de nuestros 3 premios! ¿A quién va dirigido? Pequeños y mayores, ingeniosos bricoladores o artistas en ciernes, creando en familia o por tu cuenta… ¡da rienda suelta a tu imaginación haciendo tu propio espantapájaros!

Basteln Sie Ihre Vogelscheuche, bringen Sie sie zum Empfang des Zoos und gewinnen Sie vielleicht einen unserer drei Preise! Für wen ist das geeignet? Groß und Klein, findige Handwerker oder angehende Künstler, Familienmitglieder oder Einzelpersonen… Lassen Sie Ihrer Fantasie beim Basteln Ihrer Vogelscheuche freien Lauf!

