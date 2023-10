COURSES DE CRAON Avenue de l’Hippodrome Craon, 3 décembre 2023, Craon.

Craon,Mayenne

Des courses de chevaux dans les 3 disciplines : plat, trot et obstacles !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Avenue de l’Hippodrome HIPPODROME DE LA TOUCHE

Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire



Horse races in the 3 disciplines: flat, trotting and obstacles!

Carreras de caballos en las 3 disciplinas: llano, trote y saltos

Pferderennen in allen drei Disziplinen: Flach, Trab und Hindernisse!

Mise à jour le 2023-01-17 par eSPRIT Pays de la Loire