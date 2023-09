Portes ouvertes de la S.P.A. Avenue de l’Hippodrome Cabourg, 7 octobre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Venez à la rencontre des animaux actuellement présents au refuge lors d’un week-end exceptionnel placé sous le signe de l’amour et du partage !.

Samedi 2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-08 12:30:00. .

Avenue de l’Hippodrome Refuge S.P.A. (Cabourg)

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Come and meet the animals currently at the shelter during an exceptional weekend of love and sharing!

Venga a conocer a los animales que se encuentran actualmente en el refugio durante un fin de semana excepcional de amor y convivencia

In diesem Buch geht es darum, wie man sich in der Welt der Tiere zurechtfinden kann

Mise à jour le 2023-09-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité