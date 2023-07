Soirée Mojitos Avenue de l’Hippodrome Cabourg, 15 juillet 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Retrouvez-vous autour d’un Mojito, au Golf Public, dans une ambiance conviviale et festive ! Inscription obligatoire.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération..

2023-07-15 18:00:00 fin : 2023-07-15 21:00:00. .

Avenue de l’Hippodrome Golf Public de Cabourg

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Join us for a Mojito at Golf Public, in a friendly and festive atmosphere! Registration required.

Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.

¡Reúnase para tomar un Mojito en Golf Public, en un ambiente amistoso y festivo! Inscripción obligatoria.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Beba con moderación.

Treffen Sie sich zu einem Mojito, im Golf Public, in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre! Anmeldung erforderlich.

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité