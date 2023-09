Revanche Avenue de l’Europe Meyreuil, 29 septembre 2023, Meyreuil.

Meyreuil,Bouches-du-Rhône

Spectacle de sensibilisation contre le harcèlement scolaire. Énergie et pep’s pour cette nouvelle création de la compagnie 7e ciel, qui porte un autre regard sur l’exclusion, celui des opprimés qui décident de prendre leur Revanche !.

2023-09-29 19:00:00 fin : 2023-09-29 20:00:00. .

Avenue de l’Europe Salle Jean Monnet

Meyreuil 13590 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A show to raise awareness of school bullying. Energy and pep?s for this new creation by compagnie 7e ciel, which takes another look at exclusion, that of the oppressed who decide to take their Revenge!

Un espectáculo para sensibilizar sobre el acoso escolar. Energía y ánimo para esta nueva creación de la compañía 7e ciel, que adopta una mirada diferente sobre la exclusión, la de los oprimidos que deciden ¡tomar su Venganza!

Eine Aufführung zur Sensibilisierung gegen Mobbing in der Schule. Energie und Pep für diese neue Kreation der Kompanie 7e ciel, die einen anderen Blick auf die Ausgrenzung wirft, nämlich den der Unterdrückten, die sich entscheiden, ihre Revanche zu nehmen!

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence