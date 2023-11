Cirque de Noël Avenue de l’Europe Luynes, 2 décembre 2023, Luynes.

Luynes,Indre-et-Loire

Direction Luynes pour le Spectacle le plus familial de l’année !

Pour célébrer la 20ème édition du Cirque de Noël avec le Cirque Georget , nous vous avons concocté un tout nouveau spectacle inoubliable !

Jongleurs, clowns, trapézistes, équilibristes….

2023-12-02 fin : 2024-01-06 . EUR.

Avenue de l’Europe

Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Head for Luynes for the most family-friendly show of the year!

To celebrate the 20th Cirque de Noël with Cirque Georget, we’ve put together a brand new, unforgettable show!

Jugglers, clowns, trapeze artists, tightrope walkers…

Diríjase a Luynes para disfrutar del espectáculo más familiar del año

Para celebrar la 20ª edición del Cirque de Noël con el Cirque Georget, hemos preparado un espectáculo totalmente nuevo e inolvidable

Malabaristas, payasos, trapecistas, equilibristas…

Luynes ist der Ort, an dem das familienfreundlichste Spektakel des Jahres stattfindet!

Um die 20. Ausgabe des Weihnachtszirkus mit dem Cirque Georget zu feiern, haben wir eine neue, unvergessliche Show für Sie zusammengestellt!

Jongleure, Clowns, Trapezkünstler, Seiltänzer…

Mise à jour le 2023-11-23 par Tours Val de Loire Tourisme