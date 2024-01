Musical’Océan – Les Cordes en fêtes / Johannes Brahms ! Avenue de l’Europe Lacanau, vendredi 19 avril 2024.

Lacanau Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

Avec les lauréats de l’académie Ravel ! Brahms, quitette à deux altos opus 111 / deuxième sextuor à cordes opus 36

Les quintettes et sextuor à cordes sont des formations étonnement rares, tirant de leur richesse instrumentale une ampleur véritablement symphonique. Nous découvrons ainsi deux joyaux dans lesquels le p^lus universel des compositeurs du 19ème siècle allie ses magistrales architectures aux émotions les plus intenses du grand romantisme allemand, magnifiant toutes les facettes des émotions humaines.

.

Avenue de l’Europe Salle l’Escoure

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



