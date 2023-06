Foire aux vins de l’été sur le Littoral Médocain Avenue de l’Europe Lacanau, 19 juillet 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Afin de vous faire connaître les différents délicieux vins AOC Médoc ou Haut Médoc, des vignerons passionnés ont souhaité se réunir et organiser cet évènement convivial et festif pour que vous puissiez les déguster..

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 22:00:00. .

Avenue de l’Europe Parvis de l’Escoure

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In order to introduce you to the different delicious AOC Médoc or Haut Médoc wines, passionate winegrowers wanted to get together and organize this friendly and festive event so that you can taste them.

Para presentarle los diferentes y deliciosos vinos de la DOC Médoc o Haut Médoc, unos viticultores apasionados han querido reunirse y organizar este acto amistoso y festivo para que pueda degustarlos.

Um Ihnen die verschiedenen köstlichen AOC-Weine des Médoc oder Haut Médoc näher zu bringen, wollten sich leidenschaftliche Winzer zusammenschließen und dieses gesellige und festliche Ereignis organisieren, damit Sie sie probieren können.

