Kiosquerie avec Les Types à Pied Avenue de l’Europe Houlgate, 25 août 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Musiciens nomades ou baroudeurs multi-instrumentistes, les 4 chanteurs bretons débarquent sur scène ! Dans leurs valises : une énergie contagieuse, une répartie généreuse et l’envie furieuse d’embarquer petits et grands dans cette traversée des styles entre trad québécois, disco post-soviétique, hip-hop, swing métisse et reggae. Restauration sur place..

2023-08-25 21:00:00 fin : 2023-08-25 23:00:00. .

Avenue de l’Europe Parc André Fauvel

Houlgate 14510 Calvados Normandie



Nomadic musicians or multi-instrumentalist adventurers, the 4 Breton singers take to the stage! In their suitcases: contagious energy, generous repartee and the furious desire to take young and old on a journey through styles ranging from Quebec trad and post-Soviet disco to hip-hop, mixed-race swing and reggae. Catering on site.

Músicos nómadas o aventureros multiinstrumentistas, ¡los 4 cantantes de Bretaña suben al escenario! En sus maletas: una energía contagiosa, un humor generoso y unas ganas locas de hacer viajar a grandes y pequeños a través de estilos que van desde el trad quebequés y la música disco postsoviética hasta el hip-hop, el swing mestizo y el reggae. Catering in situ.

Die vier bretonischen Sänger, Musikernomaden oder Multi-Instrumentalisten, kommen auf die Bühne! In ihrem Gepäck: eine ansteckende Energie, eine großzügige Schlagfertigkeit und die Lust, Groß und Klein mitzunehmen auf eine Reise durch die Stile zwischen Trad Québecois, postsowjetischer Disco, Hip-Hop, gemischtem Swing und Reggae. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité