Soirée food-truck : Train de Nuit Avenue de l’Europe Houlgate, 1 août 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Ces « camions-restaurants » vous proposent une découverte gourmande des produits de notre région pour éveiller vos papilles ! Belle ambiance, convivialité et groupe musical seront de mise !.

2023-08-01 18:00:00 fin : 2023-08-01 23:00:00. .

Avenue de l’Europe Parc André Fauvel

Houlgate 14510 Calvados Normandie



These « truck-restaurants » offer gourmet discoveries of local produce to tantalize your taste buds! Great atmosphere, conviviality and live music!

Estos « camiones-restaurante » le propondrán un descubrimiento gastronómico de los productos locales para deleitar su paladar Buen ambiente, buena convivencia y música en directo

Diese « Restaurantwagen » bieten Ihnen eine kulinarische Entdeckung der Produkte unserer Region, um Ihre Geschmacksnerven zu wecken! Schöne Atmosphäre, Geselligkeit und Musikgruppe sind angesagt!

