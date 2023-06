Tournoi de pétanque Avenue de l’Europe Houlgate, 4 juillet 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Assistez ou participez aux tournois grand public de l’été ! Quelle équipe remportera le plus de points ?.

2023-07-04 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-04 18:00:00. .

Avenue de l’Europe Boulodrome de la Gare

Houlgate 14510 Calvados Normandie



Attend or take part in our summer tournaments for the general public! Which team will win the most points?

¡Asiste o participa en los torneos públicos de este verano! ¿Qué equipo ganará más puntos?

Besuchen Sie die Sommerturniere für die breite Öffentlichkeit oder nehmen Sie selbst daran teil! Welches Team wird die meisten Punkte gewinnen?

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité