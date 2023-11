PETITES LECTURES DE NOËL Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 20 décembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

A 10h : Petites lectures de Noël, de 1 à 6 ans – Médiathèque Saint-Exupéry – Gratuit et sur inscription – Infos : 04 67 50 42 49 ou www.mediatheque.palavaslesflots.com.

2023-12-20 10:00:00 fin : 2023-12-20 11:00:00. .

Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



10 a.m.: Christmas readings, ages 1 to 6 – Médiathèque Saint-Exupéry – Free and with registration – Info: 04 67 50 42 49 or www.mediatheque.palavaslesflots.com

10.00 h: Lecturas navideñas para niños de 1 a 6 años – Médiathèque Saint-Exupéry – Gratuito previa inscripción – Información: 04 67 50 42 49 o www.mediatheque.palavaslesflots.com

Um 10 Uhr: Kleine Weihnachtslektüre, von 1 bis 6 Jahren – Médiathèque Saint-Exupéry – Kostenlos und mit Anmeldung – Infos: 04 67 50 42 49 oder www.mediatheque.palavaslesflots.com

