RENCONTRE MENSUELLE DE L’ASSOCIATION CADENCE ART VOCAL Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 19 décembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

De 15h à 18h : Rencontre mensuelle de l’association Cadence Art Vocal – Médiathèque Saint-Exupéry – Infos : 04 67 50 42 49 ou www.mediatheque.palavaslesflots.com.

2023-12-19 15:00:00 fin : 2023-12-19 18:00:00. .

Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



3pm to 6pm: Monthly meeting of the Cadence Art Vocal association – Médiathèque Saint-Exupéry – Info: 04 67 50 42 49 or www.mediatheque.palavaslesflots.com

De 15.00 a 18.00 h: Reunión mensual de la asociación Cadence Art Vocal – Médiathèque Saint-Exupéry – Info: 04 67 50 42 49 o www.mediatheque.palavaslesflots.com

Von 15 bis 18 Uhr: Monatliches Treffen des Vereins Cadence Art Vocal – Médiathèque Saint-Exupéry – Infos: 04 67 50 42 49 oder www.mediatheque.palavaslesflots.com

Mise à jour le 2023-11-18 par OT PALAVAS-LES-FLOTS