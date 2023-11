RENCONTRE AVEC L’AUTRICE/ILLUSTRATRICE VALÉRIE BAVOILLOT Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 9 décembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

De 9h30 à 12h30 : Rencontre avec une autrice/illustratrice, Valérie Bavoillot – Entrée libre et ouvert à tous – Infos : 04 67 50 42 49 ou sur mediatheque@palavaslesflots.com.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 12:30:00. .

Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



9.30am to 12.30pm: Meeting with author/illustrator Valérie Bavoillot – Admission free and open to all – Info: 04 67 50 42 49 or mediatheque@palavaslesflots.com

De 9.30 a 12.30 h: Encuentro con la autora e ilustradora Valérie Bavoillot – Entrada libre y gratuita – Información: 04 67 50 42 49 o mediatheque@palavaslesflots.com

Von 9.30 bis 12.30 Uhr: Treffen mit einer Autorin/Illustratorin, Valérie Bavoillot – Eintritt frei und für alle zugänglich – Infos: 04 67 50 42 49 oder auf mediatheque@palavaslesflots.com

Mise à jour le 2023-11-22 par OT PALAVAS-LES-FLOTS