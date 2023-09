PETITES LECTURES D’HALLOWEEN Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 31 octobre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

A partir de 10h : Petites lectures d’Halloween, de 3 à 6 ans – Médiathèque Saint-Exupéry – Infos : 04 67 50 42 49 ou www.mediatheque.palavaslesflots.com

Un moment pour se faire peur ensemble… mais pas trop !.

2023-10-31 10:00:00 fin : 2023-10-31 12:00:00. .

Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



From 10am: Halloween readings, ages 3 to 6 – Médiathèque Saint-Exupéry – Info: 04 67 50 42 49 or www.mediatheque.palavaslesflots.com

A moment to scare each other? but not too much!

A partir de las 10 h: Lecturas de Halloween para niños de 3 a 6 años – Médiathèque Saint-Exupéry – Info: 04 67 50 42 49 o www.mediatheque.palavaslesflots.com

Un momento para pasar miedo juntos… ¡pero no demasiado!

Ab 10 Uhr: Kleine Halloween-Lesungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren – Médiathèque Saint-Exupéry – Infos: 04 67 50 42 49 oder www.mediatheque.palavaslesflots.com

Ein Moment, um sich gemeinsam zu gruseln… aber nicht zu sehr!

Mise à jour le 2023-09-25 par OT PALAVAS-LES-FLOTS