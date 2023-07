[Foire à tout] Avenue de l’Épine Offranville, 27 août 2023, Offranville.

Offranville,Seine-Maritime

Profitez de ce jour en allant dénicher la perle rare à Offranville à l’occasion de la Foire à Tout situé à coté du stade.

Rendez-vous au Gymnase..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . .

Avenue de l’Épine Gymnase

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie



Make the most of this day by finding that rare gem in Offranville at the Foire à Tout next to the stadium.

See you at the Gymnasium.

Aproveche este día para encontrar esa joya rara en Offranville, en la Foire à Tout (Feria de Todo), junto al estadio.

Nos vemos en el Gimnasio.

Nutzen Sie den heutigen Tag, um in Offranville auf der « Foire à Tout » (Messe für alles), die sich neben dem Stadion befindet, nach der seltenen Perle zu suchen.

Wir treffen uns im Gymnasium.

Mise à jour le 2023-06-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche