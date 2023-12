Marché hebdomadaire du dimanche matin à Fargues-Saint-Hilaire Avenue de l’Entre-Deux-Mers Fargues-Saint-Hilaire, 28 mai 2023, Fargues-Saint-Hilaire.

Fargues-Saint-Hilaire Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-05-28 07:00:00

fin : 2023-05-28 12:00:00

Tous les dimanches matins, les exposants du marché vous accueillent pour vous faire découvrir leurs spécialités. Vous y trouverez primeur, charcutier, fromager-crémier etc..

Avenue de l’Entre-Deux-Mers

Fargues-Saint-Hilaire 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-04-29 par OT de l’Entre-deux-Mers