Happy Loto d’Autisme Pyrénées Avenue de l’Eglise La Barthe-de-Neste, 4 novembre 2023, La Barthe-de-Neste.

La Barthe-de-Neste,Hautes-Pyrénées

Loto Pouvoir d’Achat

8 parties avec bons d’achat à gagner (30€, 60€ et 100€)

1 partie carton sec

1 partie perdants

Tombola

Buvette – Crêpes.

2023-11-04 21:00:00 fin : 2023-11-04 . .

Avenue de l’Eglise LA BARTHE-DE-NESTE

La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie



Purchasing Power Lotto

8 games with vouchers to be won (30?, 60? and 100?)

1 dry card game

1 loser game

Tombola

Refreshment bar – Pancakes

Lotería del Poder Adquisitivo

8 juegos con vales para ganar (30?, 60? y 100?)

1 juego de cartas secas

1 juego perdedor

Tómbola

Bar de refrescos – Tortitas

Lotto Kaufkraft

8 Spiele mit Einkaufsgutscheinen zu gewinnen (30?, 60? und 100?)

1 Spiel mit trockener Karte

1 Spiel Verlierer

Tombola

Getränkestand – Crêpes

