« BOBBY & MISTINGUETTE » MISSION CUBA – SPECTACLE ENFANTS Avenue de l’Égalité Portiragnes Catégories d’Évènement: Hérault

Portiragnes « BOBBY & MISTINGUETTE » MISSION CUBA – SPECTACLE ENFANTS Avenue de l’Égalité Portiragnes, 17 décembre 2023, Portiragnes. Portiragnes Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 10:15:00

fin : 2023-12-17 11:15:00 Noël à Portiragnes – spectacle enfants

Dans le cadre des festivités de Noël, la ville de Portiragnes vous propose un spectacle enfants gratuit intitulé « Bobby & Mistinguette » Mission Cuba.

Avis à tous les petits détectives ! L’enquête policière participative avec Bobby & Mistinguette commencera ce dimanche 17 décembre à 10h15 pétante ! dans la mystérieuse salle de la Maison des Associations..

Noël à Portiragnes – spectacle enfants

Dans le cadre des festivités de Noël, la ville de Portiragnes vous propose un spectacle enfants gratuit intitulé « Bobby & Mistinguette » Mission Cuba.

Avis à tous les petits détectives ! L’enquête policière participative avec Bobby & Mistinguette commencera ce dimanche 17 décembre à 10h15 pétante ! dans la mystérieuse salle de la Maison des Associations.

Noël à Portiragnes – spectacle enfants

Dans le cadre des festivités de Noël, la ville de Portiragnes vous propose un spectacle enfants gratuit intitulé « Bobby & Mistinguette » Mission Cuba.

Avis à tous les petits détectives ! L’enquête policière participative avec Bobby & Mistinguette commencera ce dimanche 17 décembre à 10h15 pétante ! dans la mystérieuse salle de la Maison des Associations.

Un spectacle de grande qualité à ne rater sous aucun prétexte ! #NOEL2023 .

Avenue de l’Égalité

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-13 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Portiragnes Autres Code postal 34420 Lieu Avenue de l'Égalité Adresse Avenue de l'Égalité Ville Portiragnes Departement Hérault Lieu Ville Avenue de l'Égalité Portiragnes Latitude 43.30493 Longitude 3.34102 latitude longitude 43.30493;3.34102

Avenue de l'Égalité Portiragnes Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portiragnes/