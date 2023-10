LES MATINALES DU CADRE NOIR Avenue de l’École Nationale d’Équitation Saumur, 3 novembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Cette présentation équestre d’une heure illustre le travail et les objectifs des jeunes chevaux du Cadre noir. Un moment unique pour découvrir l’univers du Cadre noir..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 11:30:00. EUR.

Avenue de l’École Nationale d’Équitation Saint-Hilaire-Saint-Florent

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



This one-hour equestrian presentation illustrates the work and objectives of the young horses of the Cadre Noir. A unique moment to discover the world of the Cadre Noir.

Esta presentación ecuestre de una hora ilustra el trabajo y los objetivos de los caballos jóvenes del Cadre Noir. Un momento único para descubrir el mundo del Cadre Noir.

Diese einstündige Reitvorführung veranschaulicht die Arbeit und die Ziele der jungen Pferde des Cadre noir. Ein einzigartiger Moment, um die Welt des Cadre noir zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire