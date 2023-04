BALADE NATURE Avenue de l’École Nationale d’Équitation, 21 juillet 2023, Saumur.

Au cours d’une balade, nous vous invitons à ralentir le rythme pour observer la nature..

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 12:00:00. .

Avenue de l’École Nationale d’Équitation

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



During a walk, we invite you to slow down and observe nature.

Durante un paseo, le invitamos a bajar el ritmo y observar la naturaleza.

Während eines Spaziergangs laden wir Sie ein, das Tempo zu verlangsamen und die Natur zu beobachten.

Mise à jour le 2023-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire