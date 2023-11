CONCERTS Avenue de l’Aviation Longwy, 2 décembre 2023, Longwy.

Longwy,Meurthe-et-Moselle

Concerts de Justine (1ère partie) et Echo Lali (2ème partie).

Buvette sur place.

Le nombre de places est limité et les billets sont en vente sur place.. Tout public

Samedi 2023-12-02 20:30:00 fin : 2023-12-02 20:30:00. 3 EUR.

Avenue de l’Aviation Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Concerts by Justine (1st part) and Echo Lali (2nd part).

Refreshment bar on site.

Places are limited and tickets on sale on site.

Conciertos de Justine (1ª parte) y Echo Lali (2ª parte).

Bar en el recinto.

Las plazas son limitadas y las entradas están a la venta en el recinto.

Konzerte von Justine (1. Teil) und Echo Lali (2. Teil).

Erfrischungsgetränke vor Ort.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt und Tickets können vor Ort gekauft werden.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT DU GRAND LONGWY