SPECTACLE INTERACTIF EN ANGLAIS
Longwy

Shakespeare's Monologues : spectacle interactif en anglais proposé par Alessandro Visentin. Tout public

Samedi 2023-11-25 20:00:00. 12 EUR.

Avenue de l'Aviation Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle



Shakespeare's Monologues: interactive show in English by Alessandro Visentin. Monólogos de Shakespeare: espectáculo interactivo en inglés de Alessandro Visentin. Shakespeare's Monologues: Eine interaktive Show auf Englisch, die von Alessandro Visentin angeboten wird.

