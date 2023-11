RENCONTRES ET DÉDICACES Avenue de l’aviation Longwy, 18 novembre 2023, Longwy.

Longwy,Meurthe-et-Moselle

Rencontres et dédicaces : Maurice Wesquy, auteur du livre « Une vie en miroir » et Vera Dehaut, auteure du livre « De l’aigle au coq ».. Tout public

Samedi 2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-18 17:00:00. 0 EUR.

Avenue de l’aviation Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Meetings and book signings: Maurice Wesquy, author of « Une vie en miroir » and Vera Dehaut, author of « De l’aigle au coq ».

Encuentros y firma de libros: Maurice Wesquy, autor de « Une vie en miroir » y Vera Dehaut, autora de « De l’aigle au coq ».

Begegnungen und Signierstunden: Maurice Wesquy, Autor des Buches « Une vie en miroir » (Ein Leben im Spiegel) und Vera Dehaut, Autorin des Buches « De l’aigle au coq » (Vom Adler zum Hahn).

