ANNIVERSAIRE DES 15 ANS DU RÉSEAU VAUBAN Avenue de l’Aviation Longwy, 7 juillet 2023, Longwy.

Levée de drapeaux sur le rond-point d’entrée de la ville de Longwy-Haut (jonction rue de l’Europe-avenue de l’Aviation) à 11h00, et présentation d’une exposition photographique sur les grilles du square du Souvenir Français.. Tout public

Vendredi 2023-07-07 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-07 11:00:00. 0 EUR.

Avenue de l’Aviation

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Flag-raising at the traffic circle at the entrance to the town of Longwy-Haut (junction of rue de l’Europe and avenue de l’Aviation) at 11:00 am, and presentation of a photographic exhibition on the gates of the Square du Souvenir Français.

Izado de banderas en la rotonda de entrada a la ciudad de Longwy-Haut (cruce de la rue de l’Europe y la avenue de l’Aviation) a las 11.00 h, y presentación de una exposición fotográfica en las puertas de la Square du Souvenir Français.

Flaggenhissung auf dem Kreisverkehr am Ortseingang von Longwy-Haut (Kreuzung Rue de l’Europe-Avenue de l’Aviation) um 11.00 Uhr und Präsentation einer Fotoausstellung auf den Gittern des Square du Souvenir Français.

