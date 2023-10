Cross de la ville Avenue de l’Automobile Trélissac, 5 novembre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Dimanche 5 Novembre au stade Firmin Daudou de 11h à 14h

Cross accessible pour les licenciés et non-licenciés munis d’un certificat médical.

Une partie du parcours a été renouvelée !

Course populaire à 12h30 > 2 km

11h15 : Espoirs / Vétérans / Seniors 6480 m

11h55 : Eveils 820 m

12h15 : Cadets Juniors Garçons / Espoirs / Seniors / Vétérans féminin 4480m

12h45 : Poussins 1250 m

13h : Cross pour tous 2080 m

13h20 : Minimes / Cadettes / Juniors Filles 3280 m

13h45 : Benjamins / Benjamines / Minimes Filles 2250 m

Cet événement est organisé par l’Élan Sportif de Trélissac, qui proposera également sur site un espace restauration et buvette..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 14:00:00. .

Avenue de l’Automobile Stade Firmin Daudou

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sunday, November 5 at the Firmin Daudou stadium from 11 a.m. to 2 p.m

Cross accessible to licensed and non-licensed runners with a medical certificate.

Part of the course has been renewed!

Popular race at 12:30 > 2 km

11:15 am: Espoirs / Vétérans / Seniors 6480 m

11:55 a.m.: Eveils 820 m

12:15pm: Cadets Juniors Boys / Espoirs / Seniors / Veterans Women 4480m

12h45: Poussins 1250 m

13h: Cross for all 2080 m

1.20pm: Minimes / Cadettes / Juniors Girls 3280m

13h45: Benjamins / Benjamines / Minimes Girls 2250 m

This event is organized by the Élan Sportif de Trélissac, who will also be providing on-site catering and refreshments.

Domingo 5 de noviembre en el estadio Firmin Daudou, de 11.00 a 14.00 horas

Esta carrera campo a través está abierta tanto a los titulares de una licencia como a los que no la posean y dispongan de un certificado médico.

Parte del recorrido ha sido renovado

Carrera pública a las 12h30 > 2 km

11h15: Espoirs / Vétérans / Seniors 6480 m

11.55h: Niños 820m

12h15: Cadetes Juniors Chicos / Espoirs / Seniors / Veteranos Mujeres 4480m

12.45h: Poussins 1250m

13h: Cross para todos 2080m

13h20: Mínimos / Cadetes / Juniors Chicas 3280m

13h45: Benjamines / Benjamines / Minimes Niñas 2250 m

Esta prueba está organizada por el Élan Sportif de Trélissac, que también dispondrá de un área de avituallamiento in situ.

Sonntag, 5. November im Stadion Firmin Daudou von 11 bis 14 Uhr

Crosslauf zugänglich für Lizenzierte und Nichtlizenzierte mit einem ärztlichen Attest.

Ein Teil der Strecke wurde erneuert!

Volkslauf um 12:30 Uhr > 2 km

11:15 Uhr: Hoffnungen / Veteranen / Senioren 6480 m

11:55 Uhr: Kleinkinder 820 m

12.15 Uhr: Kadetten Junioren Jungen / Hoffnungen / Senioren / Veteranen weiblich 4480m

12.45 Uhr: Poussins 1250 m

13.00 Uhr: Cross für alle 2080 m

13.20 Uhr: Minimes / Kadetten / Juniorinnen 3280 m

13.45 Uhr: Benjamins / Benjamines / Minimes Mädchen 2250 m

Diese Veranstaltung wird vom Élan Sportif de Trélissac organisiert, der vor Ort auch einen Restaurant- und Getränkebereich anbieten wird.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT de Périgueux