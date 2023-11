Les Givrées Eco Fest’hivernal de chansons françaises Avenue de Lauras Roquefort-sur-Soulzon, 19 janvier 2024, Roquefort-sur-Soulzon.

Roquefort-sur-Soulzon,Aveyron

Pour la troisième année, le festival hivernal de chansons francophones qui anime Millau et le Sud-Aveyron fait son grand retour ! Une série de concerts avec des artistes dont les noms commencent à résonner un peu partout, des découvertes de pépites.

2024-01-19 fin : 2024-01-19 . .

Avenue de Lauras

Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie



For the third year in a row, the winter festival of French-language songs that brings Millau and the Sud-Aveyron region back to life! A series of concerts with artists whose names are starting to be heard everywhere, and discoveries of nuggets from the French-speaking world

Por tercer año consecutivo, vuelve el festival de invierno de la canción en francés que anima Millau y la región del Sud-Aveyron Una serie de conciertos con artistas cuyos nombres empiezan a sonar por todas partes, descubrimientos de pepitas del mundo francófono, y mucho más

Im dritten Jahr kehrt das Winterfestival für französischsprachige Lieder, das Millau und den Süd-Aveyron belebt, zurück! Eine Reihe von Konzerten mit Künstlern, deren Namen allmählich überall erklingen, Entdeckungen von Nuggets

Mise à jour le 2023-11-14 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT