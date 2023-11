Spectacle de Noël Avenue de Lauras Roquefort-sur-Soulzon, 20 décembre 2023, Roquefort-sur-Soulzon.

Roquefort-sur-Soulzon,Aveyron

Le Comité des fetes de Lauras vous propose un après-midi féérique avec un conte animé par la Cie Brigand..

2023-12-20 fin : 2023-12-20

Avenue de Lauras

Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie



The Comité des fetes de Lauras invites you to a magical afternoon of storytelling by Cie Brigand.

El Comité de Lauras Fetes te invita a una tarde mágica de cuentacuentos a cargo de la compañía Brigand.

Das Festkomitee von Lauras lädt Sie zu einem märchenhaften Nachmittag mit einem Märchen ein, das von der Cie Brigand animiert wird.

