Course Nature des 7 Clochers Avenue de Lattre de Tassigny Le Dorat, 3 septembre 2023, Le Dorat.

Le Dorat,Haute-Vienne

La Course Nature des 7 Clochers une course nature chronométrée inscrite au calendrier des courses hors stade du Limousin, composé de 3 parcours (6, 10, et 23 kms). Accueil des participants à partir de 7h30 sur le terrain de la Providence, lieu de départ et d’arrivée, retrait des dossards en pré-inscription et possibilité de s’inscrire sur place maximum 30 minutes avant le premier départ. Remise des récompenses effectuée sur place, possibilité de douche au stade environ 300M du site, WC sur le site. Ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée. Parking à proximité, café offert aux coureurs..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . EUR.

Avenue de Lattre de Tassigny

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Course Nature des 7 Clochers is a timed nature race on the Limousin off-stage race calendar, comprising 3 courses (6, 10 and 23 kms). Participants welcome from 7:30 a.m. on the Providence site, where the start and finish are located, with pre-registration for race numbers and on-site registration possible up to 30 minutes before the first start. On-site awards ceremony, shower facilities at the stadium (approx. 300 m from the site), on-site WC. Refreshments on the course and at the finish. Parking nearby, coffee available to runners.

La Course Nature des 7 Clochers es una carrera de naturaleza cronometrada incluida en el calendario de carreras fuera de etapa del Lemosín, que consta de 3 recorridos (6, 10 y 23 km). Los participantes serán recibidos a partir de las 7.30 h en el recinto de la Providence, donde tendrán lugar la salida y la meta. Los dorsales podrán recogerse mediante preinscripción, y será posible inscribirse in situ hasta 30 minutos antes de la primera salida. Las recompensas se entregarán in situ, con posibilidad de ducha en el estadio, a unos 300 m del lugar, y aseos in situ. Avituallamiento en el recorrido y en la meta. Aparcamiento cercano, café ofrecido a los corredores.

Der Course Nature des 7 Clochers ist ein Naturlauf mit Zeitmessung, der im Kalender der stadionfernen Läufe des Limousin eingetragen ist und aus drei Strecken (6, 10 und 23 kms) besteht. Empfang der Teilnehmer ab 7.30 Uhr auf dem Gelände der Providence, dem Start- und Zielort, Abholung der Startnummern im Voraus und Möglichkeit, sich vor Ort maximal 30 Minuten vor dem ersten Start einzuschreiben. Preisverleihung vor Ort, Duschmöglichkeit im Stadion ca. 300 m vom Gelände entfernt, WC auf dem Gelände. Verpflegung auf der Strecke und am Ziel. Parkplatz in der Nähe, den Läufern wird Kaffee angeboten.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Pays du Haut Limousin