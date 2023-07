Balade découverte au bord de la Leyre Avenue de Lamothe Le Teich, 10 avril 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Partez pour une balade au bord de la Leyre en compagnie d’un animateur nature du Parc naturel régional des Landes de Gascogne !

Sous la voûte de la forêt galerie se dévoileront les mystères d’une flore et d’une faune singulières à travers des approches ludiques et sensibles. (en partenariat avec le Conseil Départemental de Gironde).

2023-04-10 fin : 2023-04-10 12:00:00. EUR.

Avenue de Lamothe Relais nature

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Go for a walk on the banks of the Leyre river in the company of a nature guide from the Landes de Gascogne Regional Nature Park!

Under the canopy of the gallery forest, the mysteries of a unique flora and fauna will be revealed through playful and sensitive approaches. (in partnership with the Conseil Départemental de Gironde)

Pasee por las orillas del Leyre en compañía de un guía naturalista del Parque Natural Regional de las Landas de Gascoña

Bajo el dosel del bosque galería, se desvelarán los misterios de una flora y una fauna singulares a través de enfoques lúdicos y sensibles. (en colaboración con el Conseil Départemental de Gironde)

Machen Sie einen Spaziergang am Ufer der Leyre in Begleitung eines Naturpädagogen des regionalen Naturparks Landes de Gascogne!

Unter dem Gewölbe des Galeriewaldes werden die Geheimnisse einer einzigartigen Flora und Fauna durch spielerische und sensible Ansätze enthüllt. (in Partnerschaft mit dem Conseil Départemental de Gironde)

Mise à jour le 2023-04-05 par OT Le Teich