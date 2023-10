Boules de fête Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen, 6 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

La nature met ses habits de fête ! Venez réaliser des décorations à l’aide d’éléments naturels.

Le rendez-vous est donné à la colline aux oiseaux, à la salle pédagogique.

Réservation obligatoire au 02 31 30 48 38 ou à conseillershorticoles@caen.fr..

2023-12-06 14:00:00 fin : 2023-12-06 16:00:00. .

Avenue de l’Amiral Mountbatten Colline aux Oiseaux

Caen 14000 Calvados Normandie



Nature in all its festive glory! Come and make decorations using natural elements.

Meet at the educational hall on Bird Hill.

Reservations required on 02 31 30 48 38 or conseillershorticoles@caen.fr.

¡La naturaleza se viste de fiesta! Ven a hacer adornos con elementos naturales.

El punto de encuentro es en la colline aux oiseaux, en la sala pedagógica.

Imprescindible reservar en el 02 31 30 48 38 o en conseillershorticoles@caen.fr.

Die Natur zieht ihre Festtagskleider an! Basteln Sie Dekorationen aus natürlichen Elementen.

Treffpunkt ist der Vogelhügel im pädagogischen Raum.

Reservierungen sind erforderlich unter 02 31 30 48 38 oder conseillershorticoles@caen.fr.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité