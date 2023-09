Virades de l’espoir 2023 Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen, 24 septembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Comme chaque année, l’association Vaincre la mucoviscidose organise une journée nationale d’animations et de randonnées dans toute la France afin de sensibiliser à cette maladie.

Les Virades de l’espoir, organisées chaque année à Caen, ont lieu cette année à la Colline aux Oiseaux.

Au programme :Randonnées de l’espoir 9h30 : départ de la randonnée de 10 km15h : départ de la promenade familiale de 5 km

Inscriptions sur place, 5 euros pour les 14 ans et plus.Animations pour tous Structures gonflablesMur d’escaladeParcours du jeune pompierPêche à la ligneChasse au trésorBalades à poney (14h)Jeux anciensMaquillage enfantsDivers jeux pour gagner de nombreux lots…Restauration légèreMascottesClowns en chœur, Salsa, Country, ZumbaMusique avec Café-calva Caennexion.

Every year, the association Vaincre la mucoviscidose organizes a national day of events and walks throughout France to raise awareness of this disease.

The Virades de l’espoir, organized every year in Caen, will take place this year at the Colline aux Oiseaux.

On the program:Randonnées de l’espoir 9:30 am: start of the 10 km hike 3 pm: start of the 5 km family walk

On-site registration, 5 euros for those aged 14 and over.Activities for all Inflatable structuresClimbing wallYoung firefighter’s courseAnglingTreasure huntPony rides (2pm)Old-fashioned gamesChildren’s face paintingVarious games to win prizes… Light refreshmentsMascotsChoral clowns, Salsa, Country, ZumbaMusic with Café-calva Caennexion

Todos los años, la asociación Vaincre la mucoviscidose organiza una jornada nacional de actos y marchas por toda Francia para concienciar sobre esta enfermedad.

Las Virades de l’espoir, organizadas todos los años en Caen, tendrán lugar este año en la Colline aux Oiseaux.

En el programa:Marcha de la Esperanza 9.30 h: salida de la marcha de 10 km 15 h: salida de la marcha familiar de 5 km

Inscripciones in situ, 5 euros para los mayores de 14 años.Actividades para todosEstructuras hinchablesPared de escaladaCurso para jóvenes bomberosBúsqueda del tesoroJuegos con ponis (14.00 h)Juegos de antañoPintura de caras para niñosVarios juegos para ganar muchos premios… Refrescos ligerosMascotasPayasos cantantes, Salsa, Country, ZumbaMúsica con Café-calva Caennexion

Wie jedes Jahr organisiert der Verein Vaincre la mucoviscidose (Überwindung der zystischen Fibrose) einen nationalen Tag mit Veranstaltungen und Wanderungen in ganz Frankreich, um auf diese Krankheit aufmerksam zu machen.

Die Virades de l’espoir, die jedes Jahr in Caen organisiert werden, finden dieses Jahr im Colline aux Oiseaux statt.

Das Programm:Wanderungen der Hoffnung 9.30 Uhr: Start der 10 km langen Wanderung15 Uhr: Start der 5 km langen Familienwanderung

Anmeldung vor Ort, 5 Euro für alle ab 14 Jahren.Animationen für alle HüpfburgenKletterwandParcours des jungen FeuerwehrmannsAngelnSchatzsuchePonyreiten (14 Uhr)Alte SpieleKinderschminkenVielfältige Spiele, bei denen man viele Preise gewinnen kann?Leichte VerpflegungMaskottchenClowns mit Gesang, Salsa, Country, ZumbaMusik mit Café-calva Caennexion

