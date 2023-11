Les Bras Cassés, la course folle ! Avenue de Lambesc Rognes, 3 décembre 2023, Rognes.

Rognes,Bouches-du-Rhône

Cette année, les parents d’élèves du collège de Rognes organise une “course” folle pas comme les autres…! Chaque inscription sera reversée pour le Téléthon. Nombreuses animations pour petits et grands. Venez faire la fête avec nous !.

2023-12-03 09:30:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

Avenue de Lambesc Parc des Garrigues

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This year, the parents of the Rognes middle school are organizing a « crazy race » like no other! Every entry will be donated to the Telethon. Lots of entertainment for young and old. Come and celebrate with us!

Este año, los padres de los alumnos de la escuela secundaria de Rognes están organizando una « carrera » loca como ninguna otra Cada inscripción se donará al Teletón. Mucha diversión para grandes y pequeños. Ven a celebrarlo con nosotros

Dieses Jahr organisieren die Eltern der Schüler des Collège in Rognes einen verrückten Lauf, der nicht wie alle anderen ist! Jede Anmeldung wird für den Telethon gespendet. Zahlreiche Animationen für Groß und Klein. Feiern Sie mit uns!

Mise à jour le 2023-11-16 par Office Municipal de Tourisme de Rognes