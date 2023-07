Balade au rythme du cheval comtois Avenue de Lahr Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura Balade au rythme du cheval comtois Avenue de Lahr Dole, 16 septembre 2023, Dole. Balade au rythme du cheval comtois 16 et 17 septembre Avenue de Lahr Réservation obligatoire auprès de Dole Tourisme, avant le 15 septembre. Découvrez Dole en calèche et sillonnez le centre-ville avec les Attelages du Val d’Amour.

Départ du circuit commenté au Chalet blanc, avenue de Lahr, à 16h, 16h45, 17h30 et 18h15.

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

