Découvrez le patrimoine dolois à vélo Avenue de Lahr Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura Découvrez le patrimoine dolois à vélo Avenue de Lahr Dole, 16 septembre 2023, Dole. Découvrez le patrimoine dolois à vélo 16 et 17 septembre Avenue de Lahr Sur inscription À vélo et en compagnie d’un guide-conférencier, découvrez le patrimoine dolois sous une autre facette.

Départ à 10h le samedi 16 et le dimanche 17 septembre. Avenue de Lahr Avenue de Lahr 39100 Dole Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@dole.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00 © Ville de Dole Détails Catégories d’Évènement: Dole, Jura Autres Lieu Avenue de Lahr Adresse Avenue de Lahr 39100 Dole Ville Dole Departement Jura Lieu Ville Avenue de Lahr Dole

Avenue de Lahr Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/