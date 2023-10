Radio Daisy / Cécile Léna – Compagnie Léna d’Azy Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire, 6 mars 2024, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Radio Daisy est un parcours immersif composé de six boîtes à histoires dont une voiture de collection Panhard, écrins miniatures, espaces sonores et visuels. On tend l’oreille pour écouter des récits où la radio s’invite dans une expérience étonnante. Aux confins du théâtre de poche, du cinéma et de la fiction radiophonique, la scénographe Cécile Léna érige un voyage sensoriel, du collectif à l’intime.

Radio Daisy célèbre le média de nos intérieurs, non dans une logique historique ou chronologique mais par une démarche poétique, une façon de convoquer de grands moments de société.

« La radio habite notre maison, notre cuisine, notre salle de bain. Elle vit dans toutes nos pièces, s’installe dans notre voiture. Elle nous est proche, intime, rassurante. Elle nourrit notre imaginaire sans compter, nous donne des nouvelles du monde. La radio s’occupe si bien de nos solitudes. » Cécile Léna.

Avenue de l’Agora Médiathèque Louis Aragon

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Radio Daisy is an immersive journey made up of six story boxes, one of which is a Panhard vintage car, miniature cases, sound and visual spaces. Listen to tales in which radio invites itself into an astonishing experience. Where pocket theater, cinema and radio fiction meet, scenographer Cécile Léna creates a sensory journey from the collective to the intimate.

Radio Daisy celebrates the medium of our homes, not in a historical or chronological logic, but through a poetic approach, a way of summoning up great moments in society.

« Radio lives in our homes, kitchens and bathrooms. It lives in all our rooms, takes up residence in our cars. It’s close to us, intimate, reassuring. It feeds our imagination without counting the cost, giving us news of the world. Radio takes such good care of our solitudes Cécile Léna

Radio Daisy es un viaje inmersivo compuesto por seis cajas de historias, una de las cuales es un coche Panhard de época, escaparates en miniatura de espacios sonoros y visuales. Podrá escuchar historias en las que la radio se convierte en parte de una experiencia asombrosa. Donde confluyen el teatro de bolsillo, el cine y la ficción radiofónica, la escenógrafa Cécile Léna ha creado un viaje sensorial de lo colectivo a lo íntimo.

Radio Daisy celebra el medio de nuestros hogares, no de forma histórica o cronológica, sino a través de un enfoque poético, una forma de evocar grandes momentos de la sociedad.

« La radio vive en nuestras casas, cocinas y baños. Vive en todas nuestras habitaciones, se instala en nuestros coches. Está cerca de nosotros, es íntima, tranquilizadora. Alimenta nuestra imaginación y nos da noticias del mundo. La radio cuida muy bien de nuestras soledades Cécile Léna

Radio Daisy ist ein immersiver Parcours, der aus sechs Geschichtenboxen besteht, darunter ein Panhard-Oldtimer, Miniaturschatullen, Klang- und Bildräume. Man spitzt die Ohren, um den Erzählungen zu lauschen, in denen das Radio zu einer erstaunlichen Erfahrung wird. An den Grenzen von Taschenspielertheater, Kino und Hörspiel errichtet die Bühnenbildnerin Cécile Léna eine sensorische Reise vom Kollektiven zum Intimen.

Radio Daisy feiert das Medium unserer Innenräume, nicht in einer historischen oder chronologischen Logik, sondern durch einen poetischen Ansatz, eine Art, große gesellschaftliche Momente heraufzubeschwören.

« Das Radio wohnt in unserem Haus, unserer Küche, unserem Badezimmer. Es lebt in all unseren Räumen und fährt in unserem Auto mit. Es ist uns nahe, intim und beruhigend. Es beflügelt unsere Vorstellungskraft und versorgt uns mit Nachrichten aus der Welt. Das Radio kümmert sich so gut um unsere Einsamkeit. » Cécile Léna

