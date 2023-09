La Nuit du Cirque Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Catégories d’Évènement: Boulazac Isle Manoire

Dordogne La Nuit du Cirque Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire, 17 novembre 2023, Boulazac Isle Manoire. Boulazac Isle Manoire,Dordogne 3 spectacles

– Ren’Contre-Renc’Art – Duo Juste A Deux | 18h30 | Auditorium | Durée : 30 min

– S’assurer de ses propres murmures – Collectif Petit Travers | Jonglage – Musique | 19h30 | Cube Cirque – Plaine de Lamoura | Durée : 50 min

– Cabaret circassien – Collectif Malunés | 21h30 | Sous chapiteau – Plaine de Lamoura | Durée : 1h.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Avenue de l’Agora

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



3 shows

– Ren?Contre-Renc?Art – Duo Juste A Deux | 6:30pm | Auditorium | Duration: 30 min

– S’assurer de ses propres murmures – Collectif Petit Travers | Jonglage – Musique | 19h30 | Cube Cirque – Plaine de Lamoura | Duration : 50 min

– Cabaret circassien – Collectif Malunés | 21h30 | Sous chapiteau – Plaine de Lamoura | Duration: 1h 3 espectáculos

– Ren?Contre-Renc?Art – Duo Juste A Deux | 18h30 | Auditorio | Duración : 30 min

– S’assurer de ses propres murmures – Collectif Petit Travers | Jonglage – Musique | 19h30 | Cube Cirque – Plaine de Lamoura | Duración : 50 min

– Cabaret circassien – Collectif Malunés | 21h30 | Sous chapiteau – Plaine de Lamoura | Duración : 1h 3 Aufführungen

– Ren?Contre-Renc?Art – Duo Juste A Deux | 18:30 | Auditorium | Dauer: 30 Min

– S’assurer de ses propres murmures – Collectif Petit Travers | Jonglage – Musik | 19:30 | Cube Cirque – Plaine de Lamoura | Dauer: 50 Min

– Zirkuskabarett – Collectif Malunés | 21:30 | Im Zelt – Plaine de Lamoura | Dauer: 1 Std Mise à jour le 2023-09-28 par OT de Périgueux Détails Catégories d’Évènement: Boulazac Isle Manoire, Dordogne Autres Lieu Avenue de l'Agora Adresse Avenue de l'Agora Ville Boulazac Isle Manoire Departement Dordogne Lieu Ville Avenue de l'Agora Boulazac Isle Manoire latitude longitude 45.1819882;0.76279964

Avenue de l'Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulazac isle manoire/